Замглавы МИД Украины – Путину: Когда-то Москва была подчинена Киеву, так что давайте говорить о корнях, а не последствиях

Президент России Владимир Путин заявил, что во время создания Советского Союза Украине были переданы "исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения". Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар сказал, что "выдумки" Путина не сработают на Украину.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар во время выступления в парламенте заявил, что украинское внешнеполитическое ведомство осуждает слова президента РФ Владимира Путина о "исконно российских территориях" в составе Украины, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы однозначно осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины, и никакой нарратив Путин и его выдумки не будут работать для нас. Больше того, давайте обратимся к истории. Кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву, так что давайте говорить о корнях, а не последствиях", – сказал Боднарь.

Он добавил, что МИД Украины опубликует официальное заявление по этому поводу.

19 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что во время создания Советского Союза Украине были переданы "исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения". "Все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой "для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине", – сказал Путин. По его словам, это "наследие государственного строительства" лидера большевиков Владимира Ленина.