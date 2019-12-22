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Украинскую дипломатию уважает все международное сообщество – Зеленский

В Украине есть все основания гордиться работниками отечественной дипломатической службы, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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Зеленский: Наше государство должно продолжить уверенно двигаться в ЕС и НАТО
Фото: ЕРА

Украинскую дипломатию уважает все международное сообщество, заявил украинский президент Владимир Зеленский в поздравлении с Днем работников дипломатической службы Украины 22 декабря, опубликованном на сайте главы государства.

"Мне очень приятно приветствовать вас с профессиональным праздником – Днем работников дипломатической службы Украины. В Украине есть все основания гордиться вами. Вы смело защищаете правду и справедливость, отстаивая суверенитет и территориальную целостность Украины, наш необратимый европейский и евроатлантический курс. Украинскую дипломатию уважает все международное сообщество. Ваша сила в активной позиции и патриотизме. Именно благодаря вам Украину поддерживает цивилизованный мир. Наша общая задача эту поддержку сохранить и приумножить", – заявил президент.

Зеленский отметил, что Украина ставит амбициозные цели сделать страну сильной и влиятельной.

"Наше государство должно продолжить уверенно двигаться в ЕС и НАТО, мир должен знать настоящую украинскую историю и узнавать украинскую культуру; украинцы должны получить лучшие возможности свободно путешествовать по миру и чувствовать действенную защиту государства, когда находятся за границей. Справиться с этими задачами поможет ваш профессионализм, целеустремленность и преданность общему делу. На вас возлагается большая ответственность за судьбу страны",– добавил президент.

День работников дипломатической службы – профессиональный праздник украинских дипломатов и сотрудников дипмиссий, посольств и консульств страны, который отмечается в Украине 22 декабря ежегодно.

Теги: Украина, НАТО, МИД Украины, Владимир Зеленский, дипломаты, Евросоюз
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