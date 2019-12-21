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Зеленский об игорном бизнесе: Не хотите цивилизованно? Давайте по-другому

Президент Украины Владимир Зеленский связывает решение Кабмина о закрытии игровых залов с провалом голосования парламентом за законопроект о легализации игорного бизнеса.

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Зеленский: С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы
Зеленский: С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы
Фото: ЕРА

20 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил в Facebook, что знает, кто стоит за провалом голосования в парламенте за законопроект о легализации игорного бизнеса.

"Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай...те", – написал он.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2413367078913654

В августе Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. 2 сентября он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о легализации в стране игорного бизнеса.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова говорила, что доходы от легализации игорного бизнеса, по прогнозам, составят от 5 до 9 млрд грн в год.

19 декабря Рада провалила голосование за законопроект №2285-д об игорном бизнесе. Парламентарии решили направить законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.

20 декабря Кабинет Министров Украины утвердил распоряжение о борьбе с незаконным игорным бизнесом, который работал под видом распространителей государственных лотерей. В связи с этим министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дал поручение Национальной полиции Украины прекратить функционирование всех игорных заведений в Украине до 16.00 20 декабря 2019 года.

Теги: Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, полиция, бизнес, игорный бизнес, азартные игры, Владимир Зеленский
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