Зеленский стал самым популярным человеком в РФ в 2019 году по версии "Яндекса"

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет список людей, про которых российский поисковый сервис "Яндекс" получил самое большое количество запросов. Также самым популярным событием в РФ в 2019 году стали выборы в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым популярным человеком в РФ в 2019 году по версии компании "Яндекс". Об этом свидетельствует годовой отчет компании по самым популярным запросам, который есть в распоряжении канала "Дождь".

Зеленский возглавляет список людей, про которых поисковый сервис "Яндекс" получил самое большое количество запросов. Он опередил японского геймдизайнера Хидео Кодзима, эко-активистку Грету Тунберг, актера Хоакина Феникса, певицу Билли Айлиш и других.

Также самым популярным событием, согласно данным "Яндекса", в РФ в 2019 году стали выборы в Украине.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.