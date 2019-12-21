Зеленский стал самым популярным человеком в РФ в 2019 году по версии "Яндекса"

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым популярным человеком в РФ в 2019 году по версии компании "Яндекс". Об этом свидетельствует годовой отчет компании по самым популярным запросам, который есть в распоряжении канала "Дождь".
Зеленский возглавляет список людей, про которых поисковый сервис "Яндекс" получил самое большое количество запросов. Он опередил японского геймдизайнера Хидео Кодзима, эко-активистку Грету Тунберг, актера Хоакина Феникса, певицу Билли Айлиш и других.
Также самым популярным событием, согласно данным "Яндекса", в РФ в 2019 году стали выборы в Украине.
Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.