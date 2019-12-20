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Зеленский с детьми позвонил Богдану, Гончаруку и Баканову. Видео

В День Святого Николая президент Украины Владимир Зеленский встретился в своем офисе с двумя детьми – Артемом Кирилюком и Никитой Баулой, родители которых погибли в ходе боевых действий на Донбассе. Мальчики говорили своим опекунам, что мечтают познакомиться с президентом, и он решил пригласить их в свой кабинет, чтобы показать, как и где он работает, сообщила пресс-служба Офиса президента. Во время встречи они по служебному телефону связались с главой Офиса президента Андреем Богданом, премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и главой СБУ Иваном Бакановым. У Богдана дети спросили, как дела в Украине, у Гончарука – когда в Украине будут нормальные дороги, а у Баканова – когда будет преодолена коррупция. Видео опубликовал Зеленский в Facebook.

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Зеленский показал детям свое рабочее место
Зеленский показал детям свое рабочее место
Фото: president.gov.ua

Никита Баула и Артем Кирилюк – сироты. Отец Никиты Сергей был бойцом батальона "Айдар" и погиб в мае 2016 года. Сейчас воспитанием мальчика занимается бабушка.

Отец Артема Александр был старшим солдатом 30-й механизированной бригады и погиб на фронте летом 2015 года. Мальчик находится под официальной опекой своего прадедушки, но сейчас Артем проживает с волонтером Оксаной Лазебник (Ксюша Киевская), поскольку в селе дедушки нет школы.

Опекуны детей обратились к Зеленскому с просьбой решить их жилищный вопрос. Из восьми детей, которые стали полными сиротами за период войны и родители которых погибли на Донбассе, только этим двум детям не предоставили квартир. Президент пообещал решить этот вопрос, сообщили в ОПУ. 

видео

Видео: Володимир Зеленський / Facebook
Теги: СБУ, Украина, коррупция, Донбасс, Владимир Зеленский, День Святого Николая, Иван Баканов, Андрей Богдан, Алексей Гончарук, Офис президента Украины
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