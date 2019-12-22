На Донбассе 22 декабря был ранен украинский военный – Минобороны

С начала суток по состоянию на 12.00 боевики на Донбассе открывали огонь два раза, сообщили в Минобороны Украины.

22 декабря на Донбассе был ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

С начала суток по состоянию на 12.00 боевики открывали огонь два раза, отметили в ведомстве. Обстрелы велись в районе населенных пунктов Крымское Луганской области и Пески Донецкой области.

"Сегодня, по имеющейся информации, в результате вражеских прицельных обстрелов один наш защитник получил ранение. Воина эвакуировали в военный мобильный госпиталь", – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия на Донбассе и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.