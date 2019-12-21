20 декабря на Донбассе пострадало двое украинских военнослужащих – штаб ООС

Боевики на Донбассе 20 декабря открывали огонь 10 раз, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В результате обстрела со стороны боевиков один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, сообщили в штабе Фото: EPA

20 декабря на Донбассе двое украинских военнослужащих пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 21 декабря.

Боевики открывали огонь 10 раз.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия... В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Еще один военнослужащий при наблюдении через оптическое устройство получил поражение сетчатки глаза вследствие использования противником лазерного оружия", – говорится в сообщении.

С начала суток 21 декабря боевики не нарушали режим тишины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия на Донбассе и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.