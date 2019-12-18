Один украинский военный получил ранение на Донбассе – штаб ООС

С начала суток 18 декабря вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня на Донбассе четыре раза, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

18 декабря на Донбассе один украинский военный получил ранение. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня четыре раза. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – рассказали в пресс-центре.

В штабе напомнили, что в Марьинке Донецкой области погиб мирный житель в результате обстрела боевиками.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".