РФ отправила на оккупированную территорию Донбасса 96-й "гумконвой" – Госпограслужба Украины

В грузовиках российского "гумконвоя", проследовавшего на Донбасс, якобы перевозили оборудование, медикаменты и детские наборы, однако украинские пограничники не смогли получить информацию о фактическом их содержании, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В Госпогранслужбе заявили, что перемещение российских автоколонн происходило с грубым нарушением норм международного и украинского законодательства Фото: dpsu.gov.ua

19 декабря с 5.00 до 6.00 на въезд в Украину последовало две колонны так называемого российского гумконвоя. Об этом проинформировала Государственная пограничная служба Украины.

17 грузовиков последовало через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк".

В Госпогранслужбе заявили, что перемещение этих российских автоколонн, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и украинского законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей.

"В грузовиках якобы перевозили оборудование, медикаменты, детские наборы. Однако украинская межведомственная группа из пограничников и таможенников не могла получить истинную информацию о фактическом содержании грузовиков и могла осуществлять только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Кроме того, загруженность транспортных средств в среднем составляла около 75%", – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в 2019 году РФ отправила 12 таких "гумконвоев".

РФ начала отправлять "гумконвои" на Донбасс летом 2014 года. Официальный Киев не раз заявлял, что российский "гуманитарный конвой" попадает на территорию Украины в нарушение процедур, поскольку его не досматривают украинские пограничники, таможенники или представители Международного комитета Красного Креста.

Кроме того, по данным украинских властей, под видом "гумконвоя" Россия ввозит в Украину оружие и технику для боевиков.