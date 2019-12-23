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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения – штаб ООС

Боевики на Донбассе 22 декабря обстреляли позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, проинформировали в штабе операции Объединенных сил.

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В 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины
В 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

22 декабря вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… 22 декабря в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/745918159234136

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: МИД Украины, Донбасс, боевики, украинский военный, прекращение огня, обстрелы, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, погибшие, ранение, обмен удерживаемыми лицами
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