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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В российскую ЧВК, воевавшую на Донбассе, входили представители ГРУ – "Коммерсантъ"

Как пишет "Коммерсантъ", ГРУшник Денис Карабан, известный как Белка, проводил с членами российской частной военной компании "Е.Н.О.Т. корп." тренировки по рукопашному бою, а также неоднократно помогал "енотам", когда они выезжали в "гуманитарные командировки" на Донбасс.

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Война на Донбассе началась в 2014 году
Война на Донбассе началась в 2014 году
Фото: ЕРА

В частную военную компанию (ЧВК) "Е.Н.О.Т. корп.", воевавшую на украинском Донбассе, входили представители Главного разведывательного управления минобороны РФ (ГРУ). Об этом говорится в статье российской газеты "Коммерсантъ" от 19 декабря.

Изданию стало известно о показаниях, которые дали участники региональной общественной организации "Единые народные общинные товарищества" Следственному комитету России. Организация известна как ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.", в РФ членов организации обвиняют в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.

Из слов фигурантов следует, что в организации были четко распределены роли и задачи, причем самые ответственные поручения выполняли действующие военнослужащие – спецназовцы ГРУ.

В частности, свидетели рассказали, что военнослужащий ГРУ Денис Карабан, известный как Белка, проводил с членами ЧВК тренировки по рукопашному бою, а также неоднократно помогал "енотам", когда они выезжали в "гуманитарные командировки" на Донбасс.

Издание отмечает, что большинство членов "Е.Н.О.Т. корп." сейчас содержатся под стражей. Их адвокаты, обжалуя меры пресечения, никогда не указывали на связь Карабана с силовыми структурами.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В боевых действиях на Донбассе также принимала участие росийская ЧВК "Вагнер", основанная уроженцем Украины Дмитрием Уткиным. Эта ЧВК воевала на Донбассе в 2014 году (СБУ публиковала доказательства), но в 2015-м передислоцировалась в Сирию. Члены этой ЧВК могут участвовать и в военном конфликте в Центральноафриканской Республике.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, ГРУ, спецназ, боевики, война в Украине, война на Донбассе
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