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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе террористы склоняли заключенных к сотрудничеству перед отправкой в украинские тюрьмы – СБУ

Служба безопасности Украины заявила, что осужденных избивали и запугивали, чтобы добиться согласия на сотрудничество с террористами.

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Один из заключенных рассказал об условиях содержания в колониях террористов на Донбассе
Один из заключенных рассказал об условиях содержания в колониях террористов на Донбассе
Фото: ssu.gov.ua

На Донбассе террористы склоняли заключенных к сотрудничеству перед отправкой в украинские тюрьмы на подконтрольную Киеву территорию. Об этом 21 декабря сообщила Служба безопасности Украины.

По словам осужденных, их заставляли подписать обязательство на сотрудничество, а чтобы добиться согласия, их избивали, запугивали, шантажировали и угрожали их семьям.

Заключенные рассказали, что в колониях террористов отсутствует отопление, медицинская помощь и не хватает еды. Осужденных, которые выступают против тюремных порядков, принудительно привлекают к работам на передовых позициях. Их заставляют строить блиндажи и рыть окопы.

Один из заключенных, который находился на оккупированной части Луганской области, рассказал, что его обязали собирать информацию о дислокации украинских войск, складов, а также о маршрутах военнослужащих и военной техники.

После перемещения на подконтрольную Киеву территорию мужчина обратился в СБУ, где дал детальные показания.

ВИДЕО
Заключенный дает показания СБУ. Видео: Служба безпеки України / Facebook

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: СБУ, Украина, медицина, Донбасс, отопление, заключенные, боевики, тюрьмы, Служба безопасности Украины
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