Зеленский подписал закон о статусе участников боевых действий для добровольцев, воевавших на Донбассе

В законе, который подписал президент Украины Владимир Зеленский, предусмотрен механизм предоставления статуса участников боевых действий воевавшим на Донбассе добровольцам, а также социальные гарантии для них и их семей.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 декабря подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции". Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон парламент принял во втором чтении и в целом 4 декабря.

В документе предусмотрен механизм предоставления статуса участников боевых действий (УБД) воевавшим на Донбассе добровольцам. Согласно закону, статус ветеранов будет предоставлен лицам, которые в составе добровольческих формирований принимали участие в АТО до вступления в силу 24 февраля 2018 года закона об обеспечении суверенитета на Донбассе, предусматривающего создание штаба операции Объединенных сил вместо штаба АТО.

Статус ветеранов намерены предоставить лицам, которые выполняли боевые задачи на Донбассе не менее 30 календарных дней до вступления в силу закона о суверенитете во взаимодействии с Вооруженными силами, Министерством внутренних дел Украины, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины и другими воинскими формированиями и правоохранительными органами.

Документ предусматривает также социальные гарантии для ветеранов и членов их семей.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.