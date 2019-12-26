Украинские военные собрали "новогоднюю елку" из снарядов боевиков

По словам участников операции Объединенных сил, которые защищают украинские позиции на мариупольском направлении, все использованные боеприпасы, из которых они собрали "новогоднее дерево", относятся к категории запрещенных Минскими соглашениями.

Украинские военные, которые удерживают позиции на мариупольском направлении, собрали импровизированную новогоднюю елку из мин, снарядов и гранат, которые прилетают со стороны боевиков. Об этом сообщили сегодня в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Елка получилась высотой около двух метров.

"Это все боеприпасы, запрещенные Минскими договоренностями. И на их сбор мы потратили всего 20 минут. Но, если бы была поставлена задача построить елку высотой 10 метров, мы бы потратили на сбор остатков вражеских боеприпасов не более четырех – пяти часов", – сказали украинские военные.

Они готовы передать боевикам "новогоднее дерево" любым способом на определенном ими участке линии фронта.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.