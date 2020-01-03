В Донецкой области боевик "ДНР" получил пять лет тюрьмы

Житель Шахтерска Донецкой области, который отбывал наказание за тяжкое преступление, в апреле 2014 года был освобожден боевиками при условии присоединения к незаконным вооруженным формированиям, сообщили в Службе безопасности Украины.

Мужчина был задержан в августе 2019 года Фото: ssu.gov.ua

Славянский горрайонный суд Донецкой области приговорил к пяти годам тюрьмы боевика террористической организации "ДНР". Об этом 3 января сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, житель Шахтерска, который отбывал наказание за тяжкое преступление, в апреле 2014 года был освобожден боевиками при условии присоединения к незаконным вооруженным формированиям.

"В составе группировки террористов он принимал активное участие в захвате административных зданий Славянская и боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности корректировал артиллерийские обстрелы украинских подразделений. Также боевик причастен к переправке военной техники, оружия и боеприпасов из РФ на временно неподконтрольную [украинскому правительству] территорию Донбасса", – говорится в сообщении.

Мужчина был задержан в августе 2019 года в Запорожье, куда приехал к родственникам.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической группе или организации).

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.