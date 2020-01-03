Боевики на Донбассе стали чаще открывать огонь по своим позициям – украинская разведка

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, на Донбассе боевики называют свой "дружественный огонь" обстрелами со стороны подразделений Объединенных сил.

Среди боевиков на Донбассе участились случаи открытия огня по собственным позициям. Об этом 3 января проинформировало Министерство обороны Украины со ссылкой на Главное управление разведки.

"В подразделениях противника участились случаи открытия огня по своим позициям (так называемого дружественного огня), в частности в полосе ответственности "11-го отдельного мотострелкового полка", "1-й отдельной мотострелковой бригады" и "4-й отдельной мотострелковой бригады". Открытие "дружественного огня" противником стало возможным из-за неудовлетворительной организации взаимодействия между подразделениями оккупантов и чрезмерного употребления спиртных напитков личным составом", – сказано в сообщении.

По данным разведки, созданные боевиками "группы контроля" учитывают подобные обстрелы как "обстрелы со стороны Объединенных сил".

"Тем самым противник пытается оправдать обстрелы, которые сам же ведет якобы в ответ на нарушение режима тишины со стороны подразделений Объединенных сил", – объяснили в Минобороны.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.