Боевики на Донбассе стали чаще открывать огонь по своим позициям – украинская разведка

Среди боевиков на Донбассе участились случаи открытия огня по собственным позициям. Об этом 3 января проинформировало Министерство обороны Украины со ссылкой на Главное управление разведки.
"В подразделениях противника участились случаи открытия огня по своим позициям (так называемого дружественного огня), в частности в полосе ответственности "11-го отдельного мотострелкового полка", "1-й отдельной мотострелковой бригады" и "4-й отдельной мотострелковой бригады". Открытие "дружественного огня" противником стало возможным из-за неудовлетворительной организации взаимодействия между подразделениями оккупантов и чрезмерного употребления спиртных напитков личным составом", – сказано в сообщении.
По данным разведки, созданные боевиками "группы контроля" учитывают подобные обстрелы как "обстрелы со стороны Объединенных сил".
"Тем самым противник пытается оправдать обстрелы, которые сам же ведет якобы в ответ на нарушение режима тишины со стороны подразделений Объединенных сил", – объяснили в Минобороны.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.