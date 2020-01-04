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Боевики на Донбассе незаконно удерживают около 300 украинцев – Лутковская

У Украины есть документы, подтверждающие, что боевики незаконно удерживают на Донбассе 101 человека, еще по примерно 200 человек есть информация от родственников, но нет документов, сказала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

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Лутковская: Мы еще имеем большое количество людей, находящихся в незаконном удержании на территории ОРДЛО
Лутковская: Мы еще имеем большое количество людей, находящихся в незаконном удержании на территории ОРДЛО
Фото: president.gov.ua

3 января представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская сказала в эфире "Українського радіо", что с 16 января продолжит работу по освобождению украинцев с российских тюрем.

"Мы еще имеем большое количество людей, находящихся в незаконном удержании на территории ОРДЛО. Это около 300 человек. Относительно 101 лица у нас есть документы, подтверждающие незаконное содержание под стражей, а еще по примерно 200 человек у нас есть информация от родственников, но нет документов", – рассказала она.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.

29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала Лутковская.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Валерия Лутковская, украинцы, война в Украине, документы, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами
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