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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Большинство освобожденных из ОРДЛО негде жить после выписки из "Феофании" – замглавврача

Социальные служы должны помочь с решением жилищной проблемы освобожденным из ОРДЛО украинцам после их выписки из больницы "Феофания", подчеркнул заместитель главного врача больницы Андрей Строкань.

В "Феофании" находятся 64 освобожденных украинца
В "Феофании" находятся 64 освобожденных украинца
Фото: Феофанія клінічна лікарня / Facebook

Украинцам, которые после освобождения из ОРДЛО находятся в больнице "Феофания" преимущественно некуда возвращаться после выписки. Об этом заместитель главного врача Андрей Строкань рассказал 2 декабря на брифинге, который транслировал канал UATV.

"Все они будут нуждаться в дальнейшей социальной и психологической реабилитации... Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи данной категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача, решить эти проблемы, следующий этап решить и закрыть его после выписки", – сказал он. 

По словам Строканя, большинство освобожденных из ОРДЛО выпишут из больницы в течение ближайшей недели. 

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

После освобождения в "Феофанию" попали 64 человекаОсвобожденных украинских военных доставили в Главный военно-медицинский клинический центр "Главный военный госпиталь" в Киеве.

Теги: реабилитация, социальные службы, Феофания, жилье, обмен удерживаемыми лицами, Андрей Строкань
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