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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Освобожденный Асеев снял баннер "Free Aseyev" с балкона редакции "Тижня"

Журналист Станислав Асеев, который более двух лет находился в плену боевиков "ДНР", после освобождения снял баннер "Free Aseyev", который его коллеги в знак солидарности повесили на балконе редакции газеты "Український тиждень" в ноябре 2019-го.

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Асеев был освобожден из плена 29 декабря
Асеев был освобожден из плена 29 декабря
Фото: ЕРА

Журналист Станислав Асеев, который с лета 2017 года находился в плену боевиков "ДНР" и был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и не подконтрольными Киеву территориями Донбасса, снял баннер "Free Aseyev" ("Освободите Асеева") с балкона редакции газеты "Український тиждень". 

Об этом "Український тиждень" проинформировал в Facebook.

"Сегодня состоялось символическое событие: Стас вместе с главным редактором "Тижня" Дмитрием Крапивенко и Александром Демченко из "Радіо Свобода" сняли с балкона редакции плакат "Free Asyeyev", который в ноябре 2019-го повесили журналисты в знак солидарности с заключенным коллегой", – сказано в сообщении. 

https://www.facebook.com/tyzhdenUA/posts/3364010873673528

Об исчезновении Асеева в оккупированном Донецке стало известно 7 июня 2017 года. В конце июля того же года боевики "ДНР" подтвердили, что "арестовали" журналиста и открыли против него "уголовное дело" за шпионаж. 22 октября 2019 года появилась информация, что "суд" в ОРДЛО "приговорил" Асеева к 15 годам колонии строгого режима. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с "приговором" украинскому журналисту.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области.

По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала 124 человека, сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

31 декабря российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский договорились согласовать новые списки для обмена.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Теги: Россия, Украина, ДНР, журналисты, ОРДЛО, Станислав Асеев, обмен удерживаемыми лицами
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