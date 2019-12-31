Зеленский и Путин договорились согласовать новые списки для обмена

Президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин сегодня поговорили по телефону: приветствовали заключение нового газового контракта и договорились начать согласование списков для нового обмена удерживаемыми лицами.

Единственный раз два президента встречались на саммите в Париже Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Офиса украинского президента на своей странице в Facebook.

"Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне", – говорится в сообщении.

Собеседники договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе крымчан, находящихся на территории аннексированного Крыма и РФ, и россиян, которые удерживаются в Украине.

"Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время", – отметили в пресс-службе.

На сайте президента РФ подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

"Дана позитивная оценка проведенному 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц по принципу "всех установленных на всех установленных". Констатировано, что это идет в русле договоренностей, достигнутых на саммите "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря, способствует укреплению взаимного доверия. Акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского Комплекса мер сторонами внутриукраинского конфликта. Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года. Высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

9 декабря в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. На нем Зеленский и Путин впервые встретились. Саммит продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча Зеленского и Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.