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Большинство освобожденных украинцев можно выписать из "Феофании" в течение недели – замглавврача

Самая большая проблема освобожденных из ОРДЛО украинцев, которые находятся в "Феофании", – стоматология, отметил заместитель главного врача больницы Андрей Строкань.

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В "Феофанию" попали 64 освобожденных украинцев
В "Феофанию" попали 64 освобожденных украинцев
Фото: Феофанія - клінічна лікарня / Facebook

Большинство украинцев, которые находятся в медучреждении "Феофания" после освобождения из ОРДЛО, могут быть вскоре выписаны. Об этом 2 января сообщил журналистам заместитель главного врача больницы Андрей Строкань, информирует УНН.

"В течение ближайшей недели практически 90% пациентов мы можем выписывать. Останутся только те, кто будет нуждаться в плановом оперативном лечении", – сказал он.

По словам замглавврача, "они все будут нуждаться в дальнейшей социальной и психологической реабилитации".

"Самая большая проблема – это стоматология, но эта проблема, которая не может быть решена ни за неделю, ни за две, а у некоторых пациентов решение этой проблемы займет несколько месяцев, возможно, до года, учитывая имплантацию", – отметил Строкань.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

После освобождения в "Феофанию" попали 64 человекаОсвобожденных украинских военных доставили в Главный военно-медицинский клинический центр "Главный военный госпиталь" в Киеве.

Теги: больница, реабилитация, Феофания, лечение, украинцы, война в Украине, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами, Андрей Строкань
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