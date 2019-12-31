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Зеленский договорился с Путиным о новых списках на обмен, Музычук стала вице-чемпионкой мира. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 31 декабря.

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Зеленский поговорил с Путиным
Зеленский поговорил с Путиным
Фото: EPA

Зеленский и Путин договорились согласовать новые списки на обмен

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры договорились согласовать новые списки на обмен удерживаемыми лицами.

Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель сказала, что списки должны начать согласовывать в январе 2020 года, а обмен может состояться этой зимой. Она добавила, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в аннексированном Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

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Украинка Анна Музычук заняла второе место на чемпионате мира по шахматам в блице, который прошел в Москве. Турнир проходил в 17 туров, украинка набрала 12,5 балла и на 0,5 балла отстала от победительницы – россиянки Катерины Лагно. Третье место заняла китаянка Тан Жонгуй.

Теги: Владимир Путин, Камерун, Владимир Зеленский, Анна Музычук, Ян Куцяк, обмен удерживаемыми лицами
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