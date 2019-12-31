Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и РФ может состояться зимой 2020 года – Мендель

До согласования списков на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ нельзя сказать точно, сколько людей будет освобождено, отметила пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Мендель: Согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года Фото: Юлія Мендель / Facebook

Согласование списков на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ должно начаться в январе 2020 года. Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 31 декабря рассказала пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года. До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будет согласовано. Однако надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года", – сказала Мендель.

Она уточнила, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

29 декабря в контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

После обмена Лутковская сказала, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей может находиться около 300 незаконно удерживаемых граждан Украины.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 7 ноября заявляла, что Россия преследует 115 человек по ложным и политически мотивированным обвинениям на своей территории и в аннексированном Крыму. Правозащитница Ольга Скрипник сообщала 20 декабря, что только в Крыму по политическим мотивам преследуются 88 человек.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило 29 декабря, что жители аннексированного полуострова, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения удерживаемых лиц.