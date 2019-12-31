Координатор ОБСЕ Фриш: Мы работали над этим обменом в течение последних двух лет

Положительным моментом в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО является тот факт, что стороны смогли договориться, такое мнение высказал координатор ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Тони Фриш.

Фриш: Это было очень тяжело и медленно, до самого финала Фото: dan-news.info

Координатор ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Тони Фриш в интервью изданию Swissinfo 30 декабря рассказал, что к обмену удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря, стороны готовились два года.

"Это была впечатляющая демонстрация готовности всех сторон еще до конца текущего года совершить, наконец, этот давно объявленный и всеми с нетерпением ожидавшийся шаг по обмену пленными. Одновременно произошло еще и освобождение пленных – так как не все те, кто пересек линию соприкосновения, являются "разменными" лицами. Некоторые из них были просто освобождены", – подчеркнул Фриш.

По его словам, обмену предшествовал очень кропотливый и трудный переговорный период.

"Мы работали над этим обменом в течение последних двух лет. Существовали сотни списков, которые необходимо было исправить, дополнить, актуализировать. Каждые две недели мы встречались в Минске и проводили консультации. Потому что имена постоянно менялись, кого-то отпускали, кого-то опять сажали. Каждый раз это было очень утомительное перетягивание каната", – сказал представитель ОБСЕ.

Он рассказал, что с украинской стороны на контактную линию также были доставлены заключенные, всего 220 человек.

"С организационной точки зрения это был просто подвиг. На завершение процедуры потребовалось несколько часов, потому что надо было еще раз перепроверить имена и еще раз задать каждому вопрос, а действительно ли он хочет сейчас вернуться в Украину. Это было очень тяжело и медленно, до самого финала", – сказал Фриш.

По его словам, в ходе обмена между сторонами был установлен прямой контакт.

"Это было необходимо. Положительным моментом является уже то, что двусторонние переговоры между ними вообще состоялись. Моя же работа состояла в том, чтобы быть не только модератором, но еще и посредником и организатором. Я должен был собрать этих людей вместе, сделать так, чтобы они не просто сидели и ругались, но чтобы они могли вести конструктивные дискуссии", – отметил координатор.

Он выразил надежду, что настроение продолжать дискуссию у сторон сохранится, что поможет решить и другие проблемы.

29 декабря в контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что украинская сторона передала ОРДЛО 124 человека.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.