Боевики "ДНР" анонсировали освобождение подростков-"диверсантов", задержанных в 2016 году

В сентябре 2016 года боевики "ДНР" заявили, что в Донецке задержана группа несовершеннолетних подростков по подозрению в проведении диверсий по заказу украинских спецслужб. 30 декабря стало известно, что главарь "ДНР" Денис Пушилин их "помиловал".

Один из группы подростков отказался просить о помиловании Фото: dan-news.info

Боевики "ДНР" анонсировали освобождение подростков, задержанных по подозрению в проведении диверсий на оккупированной территории Донецкой области по заказу украинских спецслужб. Об этом 30 декабря заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, пишет подконтрольное боевикам агентство ДАН.

По ее словам, группу несовершеннолетних помиловал "глава ДНР" Денис Пушилин.

Морозова подчеркнула, что подростки в 2016 году "устроили диверсию в Ясиноватой".

По данным "Радіо Свобода", один из группы подростков отказался просить о помиловании, он заявил, что будет ждать следующего обмена. Его имя не называют из соображений безопасности.

В сентябре 2016 года информационное агентство боевиков "ДНР" ДАН сообщало, что в Донецке задержаны несовершеннолетние подростки по подозрению в осуществлении диверсий по заказу украинских спецслужб. Отмечалось, что якобы была раскрыта "агентурная сеть" и пресечена деятельность диверсионной группы. Прокуратура Украины начала следствие по этому факту.

В этом деле фигурировали семь местных подростков: Вадим Пазушко, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко, Ярослав Миронов, Максим Солодовников, Арсений Белавин и Денис Коваль.

Последним двум удалось выехать с оккупированной территории, пятерых задержали, обвинили в терроризме и диверсионной деятельности и незаконно осудили на срок от 10 до 15 лет. На момент задержания подросткам было от 15 до 17 лет.