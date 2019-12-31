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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Освобожденным в результате обмена военнослужащим восстановили личные документы ВСУ

В Главном военном клиническом госпитале, где сейчас проходят обследование 12 освобожденных в результате обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО украинских военных, им вручили новые документы о пребывании на военной службе.

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Сейчас освобожденные военные проходят медобследование
Сейчас освобожденные военные проходят медобследование
Фото: mil.gov.ua

12 освобожденным в результате обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО украинским военнослужащим в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" вручили восстановленные личные документы, которые удостоверяют их пребывание на военной службе в Вооруженных силах Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Начальник управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск – заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ полковник Александр Тарнавский поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость и поздравил с наступающими праздниками.

29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская. 12 из них – украинские военнослужащие.

После обмена их доставили в госпиталь для обследования

Теги: Донбасс, ВСУ, военнослужащий, война на Донбассе, обмен удерживаемыми лицами
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