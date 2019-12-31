"СССР и Германия брутально разделили Польшу". Берлин ответил на заявления Путина

Президент РФ Владимир Путин заявил, что архивные документы якобы свидетельствуют о том, что Польша фактически вступила в сговор с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и вела с ним переговоры. Посол Германии в Варшаве Рольф Никель подчеркнул, что оккупация Польши нацистской Германией и СССР в 1939 году состоялась в результате подписания пакта Молотова – Риббентропа.

В разделе Польши в 1939 году участвовали нацистская Германия и СССР, заявил 30 декабря посол Германии в Варшаве Рольф Никель. Он в Twitter выразил позицию немецкого правительства по поводу заявлений президента РФ Владимира Путина о начале Второй мировой войны.

"Позиция федерального правительства Германии ясна: пакт Риббентропа – Молотова подготовил преступную наступательную войну гитлеровской Германии против Польши. СССР совместно с Германией участвовал в этом наглом разделе Польши", – написал Никель.

Stanowisko rz * du federalnego jest jasne: Pakt Ribbentrop-Mo * otow s * u * y * przygotowaniu zbrodniczej wojny napastniczej hitlerowskich Niemiec przeciw Polsce. ZSRR wspólnie z Niemcami uczestniczy * w tym brutalnym podziale Polski. — Rolf Nikel (@Amb_Niemiec) December 30, 2019

19 декабря Путин заявил, что в начале Второй мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами. В министерстве иностранных дел Польши ответили, что эти слова являются "пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма".

25 декабря российский лидер сказал, что архивные документы якобы свидетельствуют о том, что Польша фактически вступила в сговор с Гитлером и вела с ним переговоры. 28 декабря российского посла Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши, чтобы выразить протест против заявлений Путина.

Польский историк Лукаш Адамски в комментарии изданию "ГОРДОН" высказал мнение, что это заявление Путина – его личная месть за то, что он не был приглашен на годовщину начала Второй мировой войны.

29 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Путина во лжи и заявил, что российский президент пытается таким образом прикрыть проблемы в своей стране.

Посол США в Варшаве Жоржет Мосбахер подчеркнула, что Польша стала жертвой Второй мировой войны.