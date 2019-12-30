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"Польша была жертвой". Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Посол США в Варшаве Жоржет Мосбахер в ответ на слова президента России Владимира Путина о сговоре Польши с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером заявила, что сговор был заключен между Гитлером и главой СССР Иосифом Сталиным.

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Путин обвинил Польшу в сговоре с Гитлером
Путин обвинил Польшу в сговоре с Гитлером
Фото: ЕРА

30 декабря посол США в Варшаве Жоржет Мосбахер обратилась в Twitter к президенту России Владимиру Путину с заявлением из-за его слов о Второй мировой войне.

"Уважаемый президент Путин, [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер и [глава СССР Иосиф] Сталин вступили в сговор, чтобы начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта", – написала посол.

19 декабря Путин заявил, что в начале Второй мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами. В министерстве иностранных дел Польши ответили, что эти слова являются "пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма".

25 декабря российский лидер сказал, что архивные документы якобы свидетельствуют о том, что Польша фактически вступила в сговор с Гитлером и вела с ним переговоры. 28 декабря российского посла Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши, чтобы выразить протест против заявлений Путина.

Польский историк Лукаш Адамски в комментарии изданию "ГОРДОН" высказал мнение, что это заявление Путина – его личная месть за то, что он не был приглашен на годовщину начала Второй мировой войны.

29 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Путина во лжи и заявил, что российский президент пытается таким образом прикрыть проблемы в своей стране.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Германия, Польша, СССР, правительство, история
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