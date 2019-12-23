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Путин – реваншист, который желает восстановления СССР. Для этого он использует методы КГБ по дезинформации – историк Зинченко

Президент РФ Владимир Путин понимает, что российские мифы о Второй мировой войне уязвимы перед критикой, поэтому Москва продолжает фальсифицировать историю, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" историк и публицист Александр Зинченко.

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Зинченко: Советский народ долгое время был союзником Гитлера. Этот факт рушит все представления россиян об истории прошлого века
Зинченко: Советский народ долгое время был союзником Гитлера. Этот факт рушит все представления россиян об истории прошлого века 
Фото: Oleksandr Zinchenko / Facebook

Президент РФ Владимир Путин – это реваншист, который желает восстановления СССР и использует для этого методы КГБ по дезинформации населения, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" историк и публицист Александр Зинченко.

Во время пресс-конференции в Москве 19 декабря Путин заявил, что в начале Второй мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами. По словам президента России, Советский Союз стал последним государством Европы, "которое подписало с Германией пакт о ненападении".

"На самом деле, Путин не сказал ничего нового. Мы можем услышать то же самое и в его старых выступлениях. Речь о том, что в развязывании Второй мировой войны виноват кто угодно, но только не Кремль. А эта война стала результатом очень сложного мира, который был создан после Первой мировой. С одной стороны декларировалось право наций на самоопределение – империи распадаются, а на их месте создаются новые национальные государства. Но в то же время некоторым народам, в том числе украинскому, в этом было отказано. И многих такое положение дел не устраивало. К тому же в Берлине и Москве создавались реваншистские настроения. Когда [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер начал активно готовиться к войне, [советский диктатор Иосиф] Сталин прекрасно понимал, к чему все идет. Москва в свою очередь вооруженными методами пыталась создать такую себе мировую республику советов. Но польские и украинские воины надавали большевикам по шапке. Однако Сталин так и не отказался от своих агрессивных намерений. Во второй половине 30-х годов Германия активизировалась, начав захватывать новые территории. Для Сталина это был сигнал, что мировой порядок меняется", – отметил Зинченко.

Он подчеркнул, что настоящая история Второй мировой войны неудобна Москве.

"В итоге после пакта Молотова – Риббентропа между Сталиным и Гитлером сложились союзнические отношения. Сталин и весь СССР был самым большим союзником Гитлера, начиная с 23 августа 1939 года. Это не тайна – тогдашние советские газеты об этом открыто писали. 21 декабря газета "Правда" опубликовала теплые поздравления Сталину с днем рождения от Гитлера, Риббентропа и других "прекрасных" людей, которые потом стали известны как враги СССР во время войны. Как писали Сталину немецкие лидеры, лучшая дружба – та, которая скреплена кровью. И понятное дело, что для мифологии, которая сформировалась во времена застоя после 1965 года, весь этот фактаж стал страшно неудобным. Ну, как же так: советский народ – победитель, а тут оказывается, что он долгое время был союзником Гитлера? Это рушило все мифы, на которых базировались представления большинства россиян об истории прошлого века. В последние 20 лет одним из творцов этих мифов стал Путин. Он понимает, что такое виденье истории очень уязвимо перед критикой. В итоге Москва не нашла ничего лучше, как продолжить фальсифицировать историю", – сказал собеседник.

По его мнению, люди, поверившие российской пропаганде, не воспринимают альтернативную точку зрения.

"Конечно, можно сделать крайней Польшу. Тем более, предвоенная политика главы польского МИД Юзефа Бека была не очень дальновидной. Но делать из жертвы агрессии виновника – это своеобразный лакмус для Путина. Ведь то же самое он сегодня пытается сделать и в отношении Украины. Отсюда и эти рассказы о танках, которые можно купить в любом супермаркете. Но самое смешное, что это работает. Если человек заражен этими мифами, то они формируют его виденье мира. У него начинают работать фильтры, которые не позволяют воспринимать альтернативную точку зрения. Даже если она основывается на фактах. Путин – КГБшник, а их специально хорошо учили методам дезинформации. Почему бы ему не воспользоваться этими навыками для достижения собственных целей? Он – реваншист, который желает восстановления СССР", – резюмировал Зинченко.

Договор о ненападении известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили подписи под документом. В тайном приложении к соглашению стороны договорились о разделе сфер влияния в Восточной Европе. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что послужило началом Второй мировой войны.

В министерстве иностранных дел Польши отметили, что слова Путина являются "пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма"

В заявлении указано, что такую пропаганду, демонстрирующую "фальшивую картину" исторических событий, осудил даже один из руководителей СССР Никита Хрущев. 

В МИД Польши напомнили, что несмотря на пакт о ненападении, 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, а 17 сентября к ней присоединился СССР, напавший с востока. Тогда под оккупацией СССР оказалось 52% территорий Польши с 13 млн населения, которое затем подверглось массовым репрессиям.

В период между 1939-м и 1941 годом, по данным МИД Польши, были арестованы около 107 тыс. человек, депортированы в СССР 380 тыс. граждан Польши, а почти всех из более 22 тыс. польских офицеров, попавших в плен, весной 1940 года расстреляли в Катыни и других городах. Советские репрессии в 1939–1944 годах коснулись более 500 тыс. поляков.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Польша, СССР, Вторая мировая война, Александр Зинченко
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