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В НАТО заявили о рекордном уровне активности российских подлодок у берегов Норвегии со времени окончания холодной войны

Представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила об обеспокоенности действиями России.

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Лунгеску заявила, что НАТО ответит на действия России усиленным патрулированием
Лунгеску заявила, что НАТО ответит на действия России усиленным патрулированием
Фото: ЕРА

В НАТО заявили о рекордном уровне активности российских подлодок у берегов Норвегии со времени окончания холодной войны. Об этом 16 декабря рассказала представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску RedaktionsNetzwerk Deutschland.

На данный момент у берегов Норвегии находятся около 10 российских подлодок. На такие действия НАТО отреагирует усиленным патрулированием и инвестициями в противолодочную оборону.

По словам Лунгеску, российские подлодки должны отслеживаться западными датчиками, которые стали значительно чувствительнее. Также для противодействия рассматриваются боевые роботы на основе искусственного интеллекта, предназначенные для подводных лодок.

В НАТО заявили, что Россия постоянно наращивает свой потенциал под водой, из-за чего пострадали Северная Атлантика и Норвежское море. Северная Атлантика, отметила Лунгеску, важна для безопасности Европы в части маршрутов военного снабжения, гражданских торговых путей и каналов связи.

Теги: Россия, НАТО, инвестиции, Норвегия, Оана Лунгеску, патрулирование, Европа, берег, безопасность
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