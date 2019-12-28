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Посла РФ в Польше вызвали в МИД после высказываний Путина

Польша выразила послу РФ Сергею Андрееву решительный протест против "исторических инсинуаций" российских властей после заявления президента России Владимира Путина о том, что Польша накануне Второй мировой войны якобы действовала в сговоре с нацистской Германией.

Андреев назвал разговор в МИД Польши "жестким"
Андреев назвал разговор в МИД Польши "жестким"
Фото: ЕРА

Министерство иностранных дел Польши вызвало к себе российского посла Сергея Андреева после высказываний президента РФ Владимира Путина о том, что Польша накануне Второй мировой войны якобы действовала в сговоре с нацистской Германией. Об этом сообщает польская радиостанция Radio Zet.

В ходе беседы польская сторона выразила решительный протест против "исторических инсинуаций" российских властей. Последние заявления Москвы основаны на "сталинском историческом нарративе", заявил замглавы МИД Польши Марчин Пжидач. 

Сергеев в комментарии "РИА Новости" сказал, что говорил в польском МИД с директором восточного департамента. Беседа была "жесткая, но вполне корректная", считает российский посол.

Власти Польши не пригласили президента РФ Владимира Путина на церемонию, посвященную 80-й годовщине начала Второй мировой войны. 

19 декабря Путин заявил, что в начале Второй мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами. В министерстве иностранных дел Польши ответили, что эти слова являются "пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма".

25 декабря российский лидер сказал, что архивные документы якобы свидетельствуют о том, что Польша фактически вступила в сговор с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и вела с ним переговоры.

Польский историк Лукаш Адамски в комментарии изданию "ГОРДОН" высказал мнение, что это заявление Путина – его личная месть за то, что он не был приглашен на годовщину начала Второй мировой войны.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжения гитлеровцев в Польшу. После этого Советский Союз и Германия разделили Польшу.

Теги: Россия, МИД, Польша, МИД Польши
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