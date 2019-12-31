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Суд в Словакии вынес первый приговор по делу об убийстве журналиста Куцяка

Признавшегося в организации убийства журналиста Яна Куцяка Золтана Андруско Специализированный уголовный суд Словакии приговорил к 15 годам лишения свободы.

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Обжалование приговора суда не предусмотрено
Обжалование приговора суда не предусмотрено
Фото: ЕРА

30 декабря Специализированный уголовный суд Словакии вынес приговор Золтану Андруско, который признался в организации убийства журналиста Яна Куцяка. Об этом сообщает Aktuality.

Андруско приговорили к 15 годам лишения свободы.

Обжаловать приговор осужденный не сможет.

Он признался в организации убийства, согласился заключить сделку со следствием и дал показания относительно других участников преступления.

Обвинения выдвинуты против одного из самых богатых бизнесменов Словакии Мариана Кочнера, а также Алены Жужовой, Томаша Сабо, Мирослава Марчека.

Журналист издания Aktualíty Куцяк был застрелен в собственном доме в поселке Велька Мача в феврале 2018 года, также была убита его невеста Мартина Кушнирова. Куцяк был автором ряда резонансных расследований, в частности о связях итальянской мафии с представителями правящей Социал-демократической партии Словакии.

15 марта, после массовых акций протеста, связанных с убийством Куцяка, в отставку подал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. До этого в отставку ушло несколько министров его правительства.

27 сентября словацкая полиция задержала восьмерых подозреваемых в убийстве Куцяка, но большинство из них позже отпустила. 

В октябре в прокуратуре сообщили, что 44-летняя Алена Жужова, вероятно, является заказчиком убийства журналиста. Она связана со словацким бизнесменом Марианом Кочнером. Куцяк расследовал его возможные контакты с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Жужова работала переводчиком на встречах предпринимателя с гостями из Италии.

За убийство Куцяка заказчик заплатил €70 тыс.

14 марта 2019 года бизнесмену Кочнеру предъявили обвинение в заказе убийства журналиста.

Материалы в суд прокуратура передала в октябре.

Теги: Словакия, убийство, приговор, журналисты, Ян Куцяк
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