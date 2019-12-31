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Возле Камеруна напали на греческий танкер, похитили украинского моряка

На танкер Happy Lady, который стоял на якоре возле берегов Камеруна, напали вооруженные пираты.

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Танкер принадлежит Греции
Танкер принадлежит Греции
Скриншот: Babis Koulouras / YouTube

Возле портового города Лимбе на юго-западе Камеруна с танкера Happy Lady, зарегистрированного в Греции, похитили восемь человек, среди которых есть украинец. Об этом 31 декабря сообщает министерство судоходства Греции.

Судно, стоящее на якоре почти в четырех километрах от берега, подверглось нападению вооруженных людей.

По данным Греции, похищены один украинец, пять граждан Греции и два гражданина Филиппин. Один греческий гражданин получил ранение.

Всего экипаж танкера состоит из 28 человек.

Maritime Bulletin уточняет, что нападение произошло 30 декабря около 23.00.

Танкер Happy Lady построен в 2013 году.

Теги: Греция, нападение, Камерун, судно, украинец, моряки, пираты, ранение, танкер
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