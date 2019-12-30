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В ООН и ОБСЕ отреагировали на обмен удерживаемыми лицами, Украина и РФ подписали контракт по транзиту газа. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор главных событий понедельника, 30 декабря.

Главные события понедельника
Главные события понедельника
Фото: ЕРА

В ООН и ОБСЕ отреагировали на обмен удерживаемыми лицами 

29 декабря возле контрольного пункта въезда/выезда "Майорское" в Донецкой области состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Киевом и представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в формате "76 на 124".

После обмена освобожденных украинских военных доставили в Главный военно-медицинский клинический центр "Главный военный госпиталь" в Киеве. 64 из 76 украинцев находятся в клинической больнице "Феофания". Заместитель главного врача больницы Андрей Строкань сказал, что большинство останется там на новогодние праздники.

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик приветствовал обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО и призвал к дальнейшему выполнению Минских соглашений.

В мониторинговой миссии ОНН по правам человека в Украине заявили, что приветствуют обмен удерживаемыми лицами. В ООН добавили, что передача на временно оккупированные территории Донбасса пятерых бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут" затруднит рассмотрение дела Майдана.

Украина подписала контракт на транзит газа в Европу из РФ на пять лет

Глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил, что переговоры о новом договоре на транзит российского газа через украинскую территорию длились в Вене четверо суток и завершились сегодня около 6.00. Он не сообщил об их результатах.

Заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина сообщил, что Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах "Газпрома" оплатить штраф Антимонопольного комитета Украины. 

Кабинет Министров Украины позволил НАК "Нафтогаз України" подписать два договора с российским "Газпромом".

Вечером премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Украина подписала контракт на транзит газа в Европу из РФ на пять лет, который может быть продлен еще на 10 лет.

Кравцов решил уйти с поста главы "Укрзалізниці"

Глава правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов обратился к наблюдательному совету компании с просьбой прекратить его контракт связи с переходом на работу в публичном государственном секторе. Подробнее о своем решении Кравцов пообещал рассказать после принятия всех формальных решений.

Суда трубоукладчика "Северного потока – 2" Allseas мобилизованы для работы на других объектах

В компании Allseas, суда которой остановили укладку труб газопровода "Северный поток – 2" после введенных США санкций, сообщили, что не будут продолжать строительство российского проекта. Строительный флот компании демобилизован для подготовки к работе на других объектах, сообщили в пресс-службе.

Украина договорилась с General Electric о покупке еще 40 локомотивов

"Укрзалізниця" заключила с американской корпорацией General Electric второй договор на закупку 40 локомотивов. "Первая партия локомотивов, их было 30, уже успешно работает и демонстрирует свою эффективность. Они выполняют около 20% всей грузовой работы. По нашим подсчетам, в 2019 году только благодаря локомотивам GE мы сэкономили на топливе около 100 млн грн", – рассказал Кравцов. 

В Судане 29 сотрудников спецслужб приговорили к смертной казни за убийство учителя

В Судане суд административного центра штата Кассала приговорил 27 сотрудников Национальной разведывательной службы к смертной казни через повешение из-за убийства учителя. Еще два правоохранителя получили аналогичный приговор, но в другом городе.

Теги: Газпром, Россия, Украина, Кабинет Министров, ООН, газ, убийство, Беркут, ОБСЕ, Укрзалізниця, Майдан, Донбасс, военные, НАК Нафтогаз, больница, газопровод, транзит, Северный поток, Мартин Сайдик, General Electric, обмен удерживаемыми лицами, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины
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