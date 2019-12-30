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Кравцов решил уйти с поста главы "Укрзалізниці"

Глава правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов обратился к наблюдательному совету компании с просьбой прекратить его контракт в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.

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Кабинет Министров Украины назначил Кравцова главой "Укрзалізниці" 10 января
Кабинет Министров Украины назначил Кравцова главой "Укрзалізниці" 10 января
Фото: Євген Кравцов / Facebook

Глава правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов решил уйти с поста. Об этом говорится в его обращении к наблюдательному совету компании, опубликованном 30 декабря на сайте "Укрзалізниці".

"В последнее время ходило много разговоров о якобы конфликте "Укрзалізниці" и Министерства инфраструктуры. Но мы командные игроки с единственной важной целью – улучшение состояния "Укрзалізниці" – и желанием эффективного развития украинской инфраструктуры. А это исключает любые конфликты и оставляет место исключительно конструктивным отношениям. Уже в начале 2020 года после рассмотрения моего обращения о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе на заседании наблюдательного совета – я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня", – сказано в обращении.

Подробнее о своем решении Кравцов пообещал рассказать после принятия всех формальных решений.

9 августа 2017 года Кабинет Министров уволил председателя правления "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна и назначил Кравцова временно исполняющим обязанности главы компании. 10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова главой "Укрзалізниці".

20 декабря издание Delo.ua со ссылкой на уволенного члена набсовета, писало, что Министерство инфраструктуры вызывает членов наблюдательного совета "Укрзалізниці" на частные беседы и склоняет их к увольнению Кравцова.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Укрзалізниця, Евгений Кравцов, инфраструктура
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