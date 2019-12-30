"Укрзалізниця" возобновила движение пригородных поездов в прифронтовом Верхнеторецком

"Укрзалізниця" активно работает над восстановлением железнодорожного сообщения в восточном регионе Украины, заявил председатель правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов.

"Укрзалізниця" возобновила движение пригородных поездов на участке Фенольная (станция в поселке городского типа Новгородское) – Скотоватая (поселок городского типа Верхнеторецкое) в Донецкой области, которое было остановлено в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба украинской компании.

Сегодня по этому маршруту отправился первый поезд. Всего на обновленном участке будут курсировать две пары пригородных электропоездов.

Председатель правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов сообщил, что компания активно работает над восстановлением железнодорожного сообщения в восточном регионе Украины.

"Кроме назначения поездов дальнего следования, которые соединяют восток страны с другими регионами, мы развиваем и местные железнодорожные перевозки. Так, еще летом железнодорожники восстановили движение на участке Волноваха – Южнодонбасская. А уже сейчас, в преддверии новогодних и рождественских праздников, что очень символично, мы восстанавливаем движение до станции Скотоватая", – отметил Кравцов.

Подготовка железнодорожной инфраструктуры велась вместе со штабом Операции объединенных сил, Главным управление Национальной полиции и при содействии Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Был восстановлен поврежденный обстрелами фасад здания вокзала в Скотоватой, отремонтировали систему отопления и внутреннюю отделку. Для обеспечения безопасности пассажиров и организации работы отдела полиции установлен дополнительный забор, организована система видеонаблюдения.

Также на участке Скотоватая – Фенольная отремонтировали устройства сигнализации и связи.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

Станция "Фенольная" находится в 7 км от Торецка (железнодорожная линия Ясиноватая – Константиновка), в 67 км от Донецка. С 2014 года является конечной для всех пригородных электропоездов северного направления, железнодорожное сообщение с Донецком, Ясиноватой прекращено.