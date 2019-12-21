Мининфраструктуры давит на членов набсовета "Укрзалізниці" для отставки Кравцова – СМИ

Один из уволенных членов наблюдательного совета "Укрзалізниці" заявил изданию Delo.ua, что Набсовет вызывают в Министерство инфраструктуры и призывают принять "правильное решение" по поводу главы правления компании Евгения Кравцова.

Вероятно, следом за Кравцовым хотят сменить и все правление и поставить "своих", заявил источник издания Фото: tsn.ua

Министерство инфраструктуры вызывает членов наблюдательного совета "Укрзалізниці" на частные беседы и склоняет их к увольнению главы правления компании Евгения Кравцова, написало 20 декабря издание Delo.ua со ссылкой на уволенного члена набсовета.

"Прошел отчет главы правления на очередном заседании. Параллельно набсовет вызывают в Министерство инфраструктуры и призывают принять "правильное" решение. Международники (международные члены правления "Укрзалізниці". – Delo.ua) не понимают, что происходит вообще", – рассказал собеседник.

Сейчас в состав набсовета "Укрзалізниці" входят четыре независимых члена и три представителя государства.

Кабинет Министров 18 декабря назначил членами наблюдательного совета "Укрзалізниці" от государства бывшего народного депутата Украины Сергея Лещенко и советника министра инфраструктуры Украины Олега Журавлева. Этим же распоряжением Кабмин прекратил полномочия членов набсовета Даниэля Билака и Константина Марьевича. В качестве представителя государства в набсовете "Укрзалізниці" остался президент Украинской академии корпоративного управления Адомас Аудицкас.

Независимые члены набсовета на сегодня – экс-глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер, старший член Atlantic Counsil Андерс Аслунд, член набсовета Литовской и совета директоров Казахстанской железных дорог Кристиан Кун и бывший старший советник австрийской нефтяной компании OMV Матье Андреас.

Источник Delo.ua отметил, что между главой наблюдательного совета "Укрзалізниці" Шевки Аджунером и министром инфраструктуры Владиславом Криклием произошел конфликт.

"Еще раз: есть установленная процедура, по который работает набсовет. Криклий (видимо, по указанию премьер-министра) пообещал не трогать наблюдательный совет, если будет принято решение о неудовлетворительной работе Кравцова. На что Аджунер уже в который раз сослался на закон. Насколько мне известно, [Шевки Аджунеру] угрожали испортить репутацию и грозятся вообще распустить набсовет. Скорее всего, следом за Кравцовым хотят сменить и все правление и поставить "своих". Тем более, практика такая с Журавлевым и Лещенко уже есть", – подчеркнул инсайдер.

Кравцов инициировал заседание наблюдательного совета компании, на котором должны рассмотреть вопрос о его работе на должности главы компании, напоминает портал.

"Насколько известно, они финальное решение должны где-то как раз озвучить, но предварительно – не удовлетворены результатами председателя правления", – сообщил Криклий в комментарии "Радіо Свобода".

В наблюдательном совете заявили, что министр "публично говорит неправду", пишет Delo.ua.

18 октября Кабинет Министров Украины вернул "Укрзалізницю" в сферу управления Мининфраструктуры. Криклий сообщал, что Кравцов не останется на своей должности в связи с разделением компании на три отдельные части.

В правительстве планируют смену руководства и начало конкурсов во всех стратегических компаниях, заявил 2 декабря на брифинге министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель. 20 ноября Кабинет Министров внес "Укрзалізницю" в действующий перечень стратегических предприятий.