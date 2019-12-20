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Кабмин назначил экс-нардепа Лещенко членом набсовета "Укрзалізниці"

Распоряжением Кабинета Министров Украины бывший народный депутат Сергей Лещенко и советник министра инфраструктуры Украины Олег Журавлев заменили в наблюдательном совете "Укрзалізниці" представителей государства Даниэля Билака и Константина Марьевича.

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Лещенко был народным депутатом в восьмом созыве
Лещенко был народным депутатом в восьмом созыве
Фото: Сергій Лещенко / Facebook

Кабинет Министров Украины назначил членами наблюдательного совета "Укрзалізниці" бывшего народного депутата Украины Сергея Лещенко и советника министра инфраструктуры Украины Олега Журавлева. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1309 от 18 декабря 2019 года, обнародованном на сайте правительства.

Этим же распоряжением Кабмин прекратил полномочия членов набсовета Даниэля Билака и Константина Марьевича как представителей государства.

Правительство уполномочило государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака подписать гражданско-правовые договоры с будущими членами набсовета.

"Центр транспортных стратегий" 8 декабря писал, что Лещенко и Журавлев стали членами набсовета по результатам конкурса.

Сейчас в состав набсовета "Укрзалізниці" входят четыре независимых члена и три представителя государства: экс-глава представительства Европейского банка реконструкци и развития в Украине Шевки Аджунер, старший член Atlantic Counsil Андерс Аслунд, член набсовета Литовской и совета директоров Казахстанской железных дорог Кристиан Кун и бывший старший советник австрийской нефтяной компании OMV Матье Андреас.

В качестве представителя государства после увольнения Билака и Марьевича в набсовете "Укрзалізниці" остался президент Украинской академии корпоративного управления Адомас Аудицкас.

Теги: Кабинет Министров, Укрзалізниця, Сергей Лещенко, конкурс, Набсовет
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