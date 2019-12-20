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Янчук просит суд отменить распоряжение Кабмина об отстранении его от должности главы Нацагентства по розыску и управлению активами

Отстраненный от должности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений Антон Янчук просит суд отменить решение правительства об открытии в отношении него дисциплинарного производства.

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Янчук подал в суд на Кабмин
Янчук подал в суд на Кабмин
Фото: Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів - АРМА / Facebook

Отстраненный от должности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Антон Янчук подал иск в Окружной админсуд Киева против Кабинета Министров Украины. Об этом пресс-служба суда сообщила 19 декабря.

"Истец Антон Янчук просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета Министров Украины об отстранении его от исполнения полномочий председателя АРМА, а также просит признать противоправным и отменить решение правительства об открытии в отношении него дисциплинарного производства", – говорится в сообщении.

Также Янчук просит отменить распоряжение Кабмина о временном возложении обязанностей главы агентства на Виталия Сигидина.

Суд открыл по иску производство и назначил подготовительное заседание на 21 января.

Янчук был назначен главой АРМА 7 декабря 2016 года.

Кабмин отстранил его от исполнения обязанностей главы агентства 15 ноября 2019 года на время рассмотрения дисциплинарного производства. 27 ноября правительство возложило обязанности главы АРМА на Сигидина.

Теги: Кабинет Министров, Антон Янчук, увольнение, АРМА, Окружной админсуд Киева
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