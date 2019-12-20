Коломойский возглавил набсовет телеканала "1+1"

Медиахолдинг "1+1" сформировал обновленную структуру правления: новым главой холдинга "1+1 Media" стал исполнительный директор медиагруппы Ярослав Пахольчук, главный акционер группы, бизнесмен Игорь Коломойский, возглавил наблюдательный совет ООО "ТРК Студия 1+1".

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский возглавил наблюдательный совет телеканала "1+1". Об этом 19 декабря сообщили в "1+1 Media".

"1+1 Media" сообщает о завершении процесса децентрализации и представляет обновленную структуру управления группой. Новым председателем правления "1+1 Media" и генеральным директором "1+1 Media" назначен директор направления платного телевидения и исполнительный директор медиагруппы Ярослав Пахольчук. Александр Ткаченко остается почетным президентом "1+1 Media". Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит наблюдательный совет ООО "ТРК "Студия 1+1", – говорится в сообщении.

В состав правления "1+1 Media" в качестве независимого члена вошел также коммерческий директор ООО "Глобал Медиа Групп" Валерий Вареница.

Медиахолдинг "1+1 Media" контролирует телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", "1+1 International", "Униан-ТВ" и "Бигуди", а также информагентство УНИАН, интернет-проекты "Главред" и "Телекритика". Холдинг также имеет собственный производственный департамент, в него входят VOD-платформа "1+1 video" и Высшая школа Media & Production. Основным владельцем группы является Игорь Коломойский.

До 2019 года генеральным директором "1+1 Media" был Александр Ткаченко, летом он был избран в Верховную Раду по спискам партии "Слуга народа".