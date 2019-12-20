Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Коломойский возглавил набсовет телеканала "1+1"

Медиахолдинг "1+1" сформировал обновленную структуру правления: новым главой холдинга "1+1 Media" стал исполнительный директор медиагруппы Ярослав Пахольчук, главный акционер группы, бизнесмен Игорь Коломойский, возглавил наблюдательный совет ООО "ТРК Студия 1+1".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Коломойский главный акционер телеканала
Коломойский – главный акционер телеканала
Фото: radiosvoboda.org

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский возглавил наблюдательный совет телеканала "1+1". Об этом 19 декабря сообщили в "1+1 Media".

"1+1 Media" сообщает о завершении процесса децентрализации и представляет обновленную структуру управления группой. Новым председателем правления "1+1 Media" и генеральным директором "1+1 Media" назначен директор направления платного телевидения и исполнительный директор медиагруппы Ярослав Пахольчук. Александр Ткаченко остается почетным президентом "1+1 Media". Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит наблюдательный совет ООО "ТРК "Студия 1+1", – говорится в сообщении.

В состав правления "1+1 Media" в качестве независимого члена вошел также коммерческий директор ООО "Глобал Медиа Групп" Валерий Вареница.

Медиахолдинг "1+1 Media" контролирует телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", "1+1 International", "Униан-ТВ" и "Бигуди", а также информагентство УНИАН, интернет-проекты "Главред" и "Телекритика". Холдинг также имеет собственный производственный департамент, в него входят VOD-платформа "1+1 video" и Высшая школа Media & Production. Основным владельцем группы является Игорь Коломойский.

До 2019 года генеральным директором "1+1 Media" был Александр Ткаченко, летом он был избран в Верховную Раду по спискам партии "Слуга народа".

Теги: Игорь Коломойский, Александр Ткаченко, медиахолдинг, 1+1, Набсовет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Украинский фильм Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Украинский фильм Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
  "Дом". Пивоваров презентовал клип. Видео
  "Дом". Пивоваров презентовал клип. Видео
Голая беременная plus size модель Грэм позировала перед объективом мужа
Голая беременная plus size модель Грэм позировала перед объективом мужа
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS