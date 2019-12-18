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Отец Зеленского сказал, что у его сына могут быть проблемы с Коломойским из-за "ПриватБанка"

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр заявил, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский не влияет на его сына.

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Зеленский "борется против всей системы", утверждает его отец
Зеленский "борется против всей системы", утверждает его отец
Фото: ЕРА

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр в интервью "Стране", опубликованном 17 декабря, выразил мнение, что у его сына могут быть проблемы с украинским бизнесменом Игорем Коломойским.

"Скоро с Коломойским будут проблемы, "1+1" отвернется. Если будут конфликты и с "ПриватБанком" не решится вопрос, то, думаю, да. Вова борется против всей системы", – заявил он.

Александр Зеленский подчеркнул, что Коломойский не влияет на его сына.

"Ну канал же его? Он дает ему площадку, а потом скажет: "Пошел он нахер!", "Не пускайте его!" Логика есть?” – отметил он.

Отец Зеленского заявил, что Коломойский не предоставлял медийной поддержки его сыну.

"Да какая поддержка "1+1"? Прекратите! Они с Коломойским просто вместе работали. Как все. Это олигарх, он заключает договор, они его выполняют. Сколько раз я слышал, как в "95 квартале" говорят: "Не вмешивайтесь в нашу программу..." Больше ничего их не связывает. Вот сейчас по "ПриватБанку" начнется. Бедная страна – куда Коломойскому еще бабки отдавать? Вова не зависит от Коломойского. Это разговоры, грязи, сплетни. Скажите мне: ну какой канал не принадлежит олигархам? Все! Так в чем же дело? Почему Вова связан с "плохим" олигархом, а все остальные хорошие? Ну никакой логики нет, одна грязь”, – добавил он.

"ПриватБанк", владельцем которого раньше был  Коломойский, – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Из-за этого в Украине и за границей продолжаются судебные процессы. На докапитализацию банка государство потратило более 155 млрд грн.

В августе 2019 года в НБУ сообщили, что в судах рассматривается около 270 дел, связанных с "ПриватБанком".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 21 ноября, что "ПриватБанк" и средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам. 22 ноября Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время.

До победы на президентских выборах Зеленский работал в студии "Квартал 95", чьи программы выходили на "1+1". Основным владельцем медиахолдинга "1+1" является Коломойский, доля в компании принадлежит также бизнесмену Игорю Суркису, согласно данным "1+1" за 2017 год.

Теги: Украина, НБУ, бизнес, Игорь Коломойский, ПриватБанк, 1+1, Владимир Зеленский, президент, Александр Зеленский
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