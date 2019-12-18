Отец Зеленского: Переживаю за Вову, надоело все. Бьют его и бьют

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр сказал, что его сын "разберется, где враг, а где – нет". По его мнению, это главное для президента.

Отец Зеленского: Вова никогда не возьмет лишнюю копейку. Это я вам как живой отец говорю Фото: strana.ua

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр в интервью "Стране", опубликованном 17 декабря, сказал, что не понимает, почему в адрес его сына направляют много критики.

"Переживаю за Вову, надоело все… Бьют его и бьют", – сказал он.

Отец президента добавил, что не понимает, за что его сына постоянно ругают.

"Вот сейчас он ездил в Париж на нормандский саммит, отстаивал интересы страны. Да, не все получилось. Но и не все от него зависит. И все равно говорят: "Чего он добился? Ничего не добился". Но человек старался? Напротив него за столом сидит человек, который владеет атомным оружием, имеет колоссальную армию, третью в мире (речь идет о президенте РФ Владимире Путине. – "ГОРДОН")! И все равно обхаят... Вот я, например, проработал много лет на объектах, имел разработки, что-то произвел положительное. А сейчас политологов, журналистов такое количество развелось! Знаете, [советский актер театра и кино] Аркадий Райкин говорил: "Если балерину раскрутить и подцепить к генератору, можно осветить целый город!" Вы [журналисты] давите просто", – сказал Александр Зеленский.

Он подчеркнул, что журналисты в стране нужны, "они просто разные бывают. Есть журналисты за бабки".

По мнению отца Зеленского, его сын, когда шел в политику, не понимал, "сколько грязи на него польется".

"И слава богу. Как и то, что опыта нет, – слава богу! Сейчас опытный человек – это тот, кто знает концы, коррупцию, связи, схемы. Вот это опытный. А пришел человек без этих связей. И он никогда не возьмет лишнюю копейку. Это я вам как живой отец говорю. Я просто знаю нашу семью", – добавил он.

Александр Зеленский заявил, что как отец будет защищать своего сына.

"Он быстро все хватает. Он умный человек. Его приглашали в Россию давно. Не потому, что известный, а потому, что он экспромтом мог отвечать. Он закрутил [пятого президента Украины Петра] Порошенко. Он же выиграл у него. Он разберется, где враг, а где – нет. Это главное для президента. Важно, чтобы для людей старались. Ему нужно помогать. Если его добьют, то выберут такого… Это комедия, честное слово", – сказал он.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей. 20 мая он официально вступил в должность президента Украины.

Согласно данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 22-го по 25 ноября, число украинцев, которые позитивно относятся к Зеленскому, сократилось. В сентябре президента позитивно оценивали 73% респондентов, а к концу ноября этот показатель снизился до 52%.