Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Отец Зеленского: Я не беру взяток. И Вова такого же характера. Иначе папа из могилы встанет и даст ему чертей!

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр сказал, что его сын в любой момент может "бросить эту фигню" и уехать в любую другою страну, но он останется, чтобы делать Украину лучше.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский не будет баллотироваться в президенты во второй раз, считает его отец
Зеленский не будет баллотироваться в президенты во второй раз, считает его отец
Фото: ЕРА

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр в интервью "Стране", опубликованном 17 декабря, сказал, что его сын не берет взяток.

"Столько лет грабили всю страну, сейчас ничего нет. А еще и года не прошло, как Вова у власти. Он хочет. Да ему это президентство до одного места, чтобы вы знали. Он просто горит внутри сделать для страны. Вот это самое главное, чего в голове у вас нет!" – сказал отец президента.

Он отметил, что у президента есть желание, к примеру, выполнить свое предвыборное обещание и сделать учителям зарплаты по $4 тыс., "но не всегда получается".

"Еще время не прошло. Он хотел еще, чтобы войны не было, и экономику поднять. А почему он по странам ездил? Чтобы инвестиции были. Чтобы людям было лучше. Как ему взять эти деньги, с чего? Он сказал: да, пусть он даже не прав, но он хотел. Он, может, выразил свое желание. Он в любой момент бросит эту фигню (президентство. – "ГОРДОН"). Он же обеспеченный человек. Он может уехать в любую другую страну, но он остался, чтобы не воровать. Чтобы сделать нашу страну лучше. Я не беру взяток. И Вова такого же характера. Иначе папа из могилы встанет и даст ему чертей! Поэтому перестаньте это: "он обещал"… Как дети”, – заявил Александр Зеленский.

Отец Зеленского отметил, что его сын действительно виноват в том, что слишком много обещал своим избирателям.

"Поставим ему 4 с минусом. Зачем цепляться? Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова – честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с [президентом РФ Владимиром] Путиным на полчаса (в рамках нормандского саммита. – "ГОРДОН"), договорился за три зоны (разведения войск на Донбассе. – "ГОРДОН"). О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства. Что-то делается, вот сейчас пенсию хотят повысить. Что могут с этим газом, стараются договориться, чтобы было дешевле – людям, не себе! И с этой землей – МВФ дает бабки, выхода нет! Бабок нет, платить нечем. Умный человек это понимает", – заявил он. 

После публикации материала отец Зеленского связался с редакцией "Страны" и уточнил, что слово "биомасса" он употребил на эмоциях и оно ему не свойственно.

По мнению Александра Зеленского, его сын не будет баллотироваться в президенты во второй раз.

"Уверен, что он на один срок пришел. Разве что если фирма его рассыпется, пока его нет, может, и согласится на второй срок. Пока фирма его теряет. Отсутствие Вовы сказывается на фирме. Наверное. Он хотел сделать киностудию. У него была мечта – снимать украинское кино. Вместо киностудии Довженко, Одесской киностудии. Он творческий человек, он уже стал режиссером. Поэтому если сохранится фирма, он, если что, туда уйдет и будет заниматься киностудией", – добавил отец президента. 

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей. 20 мая он официально вступил в должность президента Украины.

Согласно данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 22-го по 25 ноября, число украинцев, которые позитивно относятся к Зеленскому, сократилось. В сентябре президента позитивно оценивали 73% респондентов, а к концу ноября этот показатель снизился до 52%.

Теги: Украина, выборы, рейтинг, инвестиции, экономика, Владимир Зеленский, президент, власть, Александр Зеленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS