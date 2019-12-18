Отец Зеленского: Я не беру взяток. И Вова такого же характера. Иначе папа из могилы встанет и даст ему чертей!

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр сказал, что его сын в любой момент может "бросить эту фигню" и уехать в любую другою страну, но он останется, чтобы делать Украину лучше.

Зеленский не будет баллотироваться в президенты во второй раз, считает его отец Фото: ЕРА

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр в интервью "Стране", опубликованном 17 декабря, сказал, что его сын не берет взяток.

"Столько лет грабили всю страну, сейчас ничего нет. А еще и года не прошло, как Вова у власти. Он хочет. Да ему это президентство до одного места, чтобы вы знали. Он просто горит внутри сделать для страны. Вот это самое главное, чего в голове у вас нет!" – сказал отец президента.

Он отметил, что у президента есть желание, к примеру, выполнить свое предвыборное обещание и сделать учителям зарплаты по $4 тыс., "но не всегда получается".

"Еще время не прошло. Он хотел еще, чтобы войны не было, и экономику поднять. А почему он по странам ездил? Чтобы инвестиции были. Чтобы людям было лучше. Как ему взять эти деньги, с чего? Он сказал: да, пусть он даже не прав, но он хотел. Он, может, выразил свое желание. Он в любой момент бросит эту фигню (президентство. – "ГОРДОН"). Он же обеспеченный человек. Он может уехать в любую другую страну, но он остался, чтобы не воровать. Чтобы сделать нашу страну лучше. Я не беру взяток. И Вова такого же характера. Иначе папа из могилы встанет и даст ему чертей! Поэтому перестаньте это: "он обещал"… Как дети”, – заявил Александр Зеленский.

Отец Зеленского отметил, что его сын действительно виноват в том, что слишком много обещал своим избирателям.

"Поставим ему 4 с минусом. Зачем цепляться? Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова – честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с [президентом РФ Владимиром] Путиным на полчаса (в рамках нормандского саммита. – "ГОРДОН"), договорился за три зоны (разведения войск на Донбассе. – "ГОРДОН"). О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства. Что-то делается, вот сейчас пенсию хотят повысить. Что могут с этим газом, стараются договориться, чтобы было дешевле – людям, не себе! И с этой землей – МВФ дает бабки, выхода нет! Бабок нет, платить нечем. Умный человек это понимает", – заявил он.

После публикации материала отец Зеленского связался с редакцией "Страны" и уточнил, что слово "биомасса" он употребил на эмоциях и оно ему не свойственно.

По мнению Александра Зеленского, его сын не будет баллотироваться в президенты во второй раз.

"Уверен, что он на один срок пришел. Разве что если фирма его рассыпется, пока его нет, может, и согласится на второй срок. Пока фирма его теряет. Отсутствие Вовы сказывается на фирме. Наверное. Он хотел сделать киностудию. У него была мечта – снимать украинское кино. Вместо киностудии Довженко, Одесской киностудии. Он творческий человек, он уже стал режиссером. Поэтому если сохранится фирма, он, если что, туда уйдет и будет заниматься киностудией", – добавил отец президента.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей. 20 мая он официально вступил в должность президента Украины.

Согласно данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 22-го по 25 ноября, число украинцев, которые позитивно относятся к Зеленскому, сократилось. В сентябре президента позитивно оценивали 73% респондентов, а к концу ноября этот показатель снизился до 52%.