Украина договорилась с General Electric о покупке еще 40 локомотивов

Председатель правления “Укрзалізниці” Евгений Кравцов сообщил, что, согласно новому договору, американская корпорация General Electric начнет поставлять локомотивы в Украину в 2020 году.

Кравцов: Первая партия локомотивов, их было 30, уже успешно работает и демонстрирует свою эффективность Фото: Євген Кравцов / Facebook

"Укрзалізниця" заключила с американской корпорацией General Electric второй договор на закупку локомотивов. Об этом 30 декабря в Facebook сообщил председатель правления “Укрзалізниці” Евгений Кравцов.

"Мы достигли соглашения по реализации следующего этапа приобретения 40 локомотивов GE. Планируем, что первые из них получим уже в 2020 году", – написал он.

Кравцов добавил, что трехсторонней меморандум между "Укрзалізницею", Мининфрастуктуры Украины General Electric был подписан сегодня.

"Новый востребован подвижной состав значительно улучшит работу на теплотяге и улучшат операционную деятельность компании. Первая партия локомотивов, их было 30, уже успешно работает и демонстрирует свою эффективность. Они выполняют около 20% всей грузовой работы. По нашим подсчетам, в 2019 году только благодаря локомотивам GE мы сэкономили на топливе около 100 млн гривен", – сообщил он.

В феврале 2018 года "Укрзалізниця" и General Electric заключили контракт на $1 млрд на приобретение, модернизацию и совместное производство локомотивов. "Тризубы" обошлись предприятию в $140 млн.

В феврале 2019 года Кравцов сообщил, что в Украину доставили все 30 локомотивов General Electric.

Кравцов заявлял, что каждый новый локомотив может сэкономить для компании около 10 млн грн в год.