Может, Путин расплачется и скажет: ФСБ проиграла КВН – Цимбалюк об отношениях РФ и Украины

Украинский журналист Роман Цимбалюк предположил, что попытки украинской власти "успокоить" отношения с Россией могут быть "хитрым планом" президента Украины Владимира Зеленского по влиянию на президента РФ Владимира Путина.

Новая власть в Украине пытается "успокоить" отношения с Россией. Такое мнение 1 января в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил украинский журналист, корреспондент УНИАН в РФ Роман Цимбалюк.

"Понятно, что новая властная команда хочет максимально успокоить отношения с РФ, привести к снижению градуса агрессии, соответственно, напряжения на линии соприкосновения. Это можно приветствовать. Но непонятны следующие шаги. Потому что нас всех, а [президента Украины Владимира] Зеленского в принципе Кремль так шаг за шагом, полшага, четверть шага, приближает или подталкивает к так называемому прямому диалогу (с боевиками на Донбассе. – "ГОРДОН"). И де-факто к признанию оккупационных администраций на Донбассе и выполнению этих Минских соглашений так, как хочет Москва", – сказал он.

Журналист отметил, что ему "это не очень нравится".

"Я подчеркну, что, может, это хитрый план Зеленского. Может быть, в конечном итоге [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин ] расплачется и скажет: таки да, ФСБ проиграла КВН. Может быть, будет такой оборот. Но на сегодняшний день такой четкой позиции по курсу Украины я просто не вижу", – заявил Цимбалюк.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. На нем Зеленский и Путин впервые встретились. Они договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.

29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала 124 человека, сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

31 декабря Путин и Зеленский договорились согласовать новые списки для обмена.