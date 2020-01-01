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Цимбалюк: Украина отдала всех, кто интересовал РФ, обменный фонд исчерпан

Украинский журналист, корреспондент УНИАН в РФ Роман Цимбалюк считает, что в ходе последнего обмена Россия получила от Киева всех, кто ее интересовал, и теперь Украина может предложить только "некоторых родственников президента России".

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Цимбалюк: Нам уже некого отдавать
Цимбалюк: Нам уже некого отдавать
Фото: Роман Цимбалюк / Facebook

В ходе предновогоднего обмена удерживаемыми лицами Киева и ОРДЛО Россия получила от украинских властей всех, кто ее интересовал. Такое мнение 1 января в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил украинский журналист, корреспондент УНИАН в РФ Роман Цимбалюк.

"Проблема только в том, что это всегда жесткий обмен, и на сегодняшний день Украина отдала всех, кто интересовал РФ. Нам уже некого отдавать. Разве что, может, некоторых родственников президента России [Владимира Путина] каким-то образом отправить в подарочной упаковке", – сказал он.

Его собеседник предположил, что журналист говорит о куме Путина, одном из лидеров украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Викторе Медведчуке. Цимбалюк не стал опровергать этот вариант.

"Если говорить серьезно, такое некрасивое слово – "обменный фонд исчерпан". С украинской стороны исчерпан... Сейчас мы говорим: работа ведется. Если менять нам людей не на кого, то на что мы их можем менять? На политические уступки. Так получается. И меня это очень напрягает. Потому что внешнеполитический курс команды [президента Украины Владимира] Зеленского по отношению к России очень такой размытый. Никто не знает, куда мы идем", – отметил журналист.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

Теги: Россия, Украина, Роман Цимбалюк, обмен удерживаемыми лицами
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