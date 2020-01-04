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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе – штаб ООС

Украинские военнослужащие, которые подорвались во время передвижения между взводными опорными пунктами, получили ранения и были госпитализированы, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Взрывное устройство, на котором подорвались украинские военные, не установлено
Взрывное устройство, на котором подорвались украинские военные, не установлено
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

4 января на Донбассе получили ранения двое украинских военнослужащих, информирует пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь", – сказано в сообщении.

Кроме того, в штабе заявили, что сегодня вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня – стреляли по украинским военным со станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета в районе населенного пункта Новолуганское Донецкой области. В результате обстрела никто не пострадал.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/757800664712552

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, военные, прекращение огня, военнослужащий, война на Донбассе, взрывы, ранение
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