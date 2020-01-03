Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Представитель Эстонии в Совбезе ООН заявил, что оккупация Украины – "наиболее болезненный вопрос"

По словам постпреда Эстонии при ООН Свена Юргенсона, Совет Безопасности ООН будет заниматься конфликтами в Европе, в том числе в Украине, Молдове и Грузии. С 1 января Эстония в Совбезе представляет Восточную Европу.

Юргенсон: Украинский вопрос самый животрепещущий
Юргенсон: Украинский вопрос самый животрепещущий
Фото: MFA of Ukraine / Twitter

Российская оккупация территории Украины будет находиться в центре внимания Совета Безопасности ООН. Об этом "Укринформу" заявил 2 января Свен Юргенсон – постоянный представитель при ООН Эстонии, которая с 1 января 2020 года представляет в Совбезе Восточную Европу.

"Вопрос оккупации Украины, в частности Крыма, сегодня самое важное, и мы постараемся постоянно держать его на повестке дня. Это наиболее болезненный вопрос... У нас есть также другие потенциальные конфликты – если вы посмотрите на Приднестровье или на оккупацию части Грузии. Но украинский вопрос самый животрепещущий на данный момент", – сказал Юргенсон.

В 2018–2019 годах Восточную Европу в Совете Безопасности ООН представляла Польша, в 2016–2017 годах – Украина.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Крым, Украина, Эстония, Совет Безопасности ООН, война в Украине, война на Донбассе, Свен Юргенсон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Только что проснулась от лучшего сна". Актриса сериала "Друзья" Шелдон обнародовала поздравление с 2020-м годом
"Только что проснулась от лучшего сна". Актриса сериала "Друзья" Шелдон обнародовала поздравление с 2020-м годом
Кравиц впервые показала свои свадебные фото
Кравиц впервые показала свои свадебные фото
Тодоренко похвасталась растяжкой
Тодоренко похвасталась растяжкой
  Yummy. Вышел новый ролик Бибера. Видео
  Yummy. Вышел новый ролик Бибера. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS