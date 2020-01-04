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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В новогоднюю ночь боевики на Донбассе пиротехникой сожгли жилой дом – штаб ООС

Во время празднования Нового года представители незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Викторовка Донецкой области использовали пиротехнику и стреляли из оружия, в результате чего сожгли жилой дом, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Такие данные предоставила разведка
Такие данные предоставила разведка
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В новогоднюю ночь боевики сожгли жилой дом в поселке Викторовка Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"По данным разведки, во время празднования Нового года представителями незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск с применением пиротехнических средств, стрелкового оружия и ЗУ-23-2 в населенном пункте Викторовка был сожжен жилой дом", – говорится в сообщении пресс-центра.

По словам украинских военных, в ночь на 4 января в Старой Ласпе Донецкой области произошла ссора между боевиками и кураторами из РФ. Они открывали огонь из стрелкового оружия.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/2784406591609560/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донецкая область, Донбасс, разведка, боевики, пиротехника, война на Донбассе, операция Объединенных сил
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