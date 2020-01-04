Украина выдала "ДНР" гражданина Беларуси в рамках обмена удерживаемыми лицами – СМИ

Перед обменом удерживаемыми лицами между Украиной и не подконтрольными Киеву территориями Донбасса Дружковский городской суд Донецкой области выпустил из-под стражи гражданина Беларуси Дмитрия Новикова, которого подозревали в создании террористической организации и ведении агрессивной войны, сообщает "Радыё Свабода".

В рамках обмена удерживаемыми лицами Украина передала незаконному вооруженному формированию "ДНР" гражданина Беларуси Дмитрия Новикова, который был задержан в 2018 году по подозрению в создании террористической организации.

Об этом, ссылаясь на данные информированного источника, 2 января сообщило "Радыё Свабода".

По данным радиостанции, перед обменом Дружковский городской суд Донецкой области выпустил Новикова из-под стражи под личное обязательство.

Суд в Дружковке начал рассматривать дело гражданина Беларуси 19 сентября 2019 года, сообщало "Радыё Свабода". Согласно обвинительному акту, который огласил во время заседания прокурор, Новикова подозревали в создании террористической организации, ведении агрессивной войны и неоднократном нарушении порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украины. В случае признания вины ему грозило до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, Новиков присоединился к "ДНР" в 2014 году через группу в соцсетях. "Контракт" с боевиками он подписал уже в оккупированном Донецке, на стороне "ДНР" в составе батальона "Сомали" участвовал в боях за донецкий аэропорт.

10 августа 2018 года был задержан украинскими правоохранителями на подконтрольной Киеву территории.

"На своих должностях в незаконных вооруженных формированиях Новиков участвовал в боевых действиях против Украины и гражданского населения. Выполнял роль помощника в ведении агрессивной войны России против Украины по предварительному сговору с группой лиц", – говорил прокурор во время заседания суда.

Свою вину в суде Новиков не признавал.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса состоялся 29 декабря 2019 года. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.